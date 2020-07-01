Morgenshtern

Псевдонима переводится как. По паспорту его зовут. По национальности он башкир, родился в Уфе 17 февраля 1998 года.Моргенштерн является одним из самых эпатажных российских исполнителей - в частности, над бровью у него красуется большая татуировка 666. Артист набил ее, чтобы навсегда перекрыть себе путь к обычной скучной работе - а ведь он почти уже начал ей заниматься.Вплоть до 2019 года у Моргенштерна была постоянная девушка, Диляра. После того, как они расстались, рэпер не афишировал своих отношений с какой-либо новой дамой сердца.