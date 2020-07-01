MP3UK / Morgenshtern

Morgenshtern

Псевдоним Моргенштерна переводится как утренняя звезда. По паспорту его зовут Алишером Тагировичем Валеевым. По национальности он башкир, родился в Уфе 17 февраля 1998 года.

Моргенштерн является одним из самых эпатажных российских исполнителей - в частности, над бровью у него красуется большая татуировка 666. Артист набил ее, чтобы навсегда перекрыть себе путь к обычной скучной работе - а ведь он почти уже начал ей заниматься.

Вплоть до 2019 года у Моргенштерна была постоянная девушка, Диляра. После того, как они расстались, рэпер не афишировал своих отношений с какой-либо новой дамой сердца.
El Problema
MORGENSHTERN, Тимати
02:17
Дуло
MORGENSHTERN
02:06
Ice
MORGENSHTERN
02:06
Быстро
SLAVA MARLOW, MORGENSHTERN
01:57
Aristocrat
MORGENSHTERN
02:06
Show
Morgenshtern
01:38
Watafuk
MORGENSHTERN, Lil Pump
02:29
Новая Волна
Morgenshtern, DJ Smash
02:39
Dinero
MORGENSHTERN
02:38
Грустная Песня
THRILL PILL, Егор Крид, MORGENSHTERN
03:46
Пососи
MORGENSHTERN
02:11
SHEIKH
MORGENSHTERN
02:09
Pablo
MORGENSHTERN
01:53
Если Я Спал С Тобой
Morgenshtern
03:35
Новый Мерин
MORGENSHTERN
02:32
Я Когда-Нибудь Уйду
MORGENSHTERN
02:40
Leck
MORGENSHTERN, Imanbek, Fetty Wap, KDDK
02:31
Nominalo
MORGENSHTERN
02:11
Бебебе
MORGENSHTERN
02:07
OLALA
MORGENSHTERN
02:22
Вот так
MORGENSHTERN
02:06
Весёлая Песня
MORGENSHTERN, Егор Крид
03:07
Yung Hefner
MORGENSHTERN
02:15
РАТАТАТАТА
Morgenshtern
01:58
GTA
MORGENSHTERN
02:07
Почему?
Morgenshtern
02:45
Обращение к 2020
Даня Милохин
02:04
MILLION DOLLAR: BUSINESS (Альбом)
Morgenshtern
27:52
Уфф... Деньги...
MORGENSHTERN
03:08
Дегенерат
MORGENSHTERN, Джарахов
01:30
MILLION DOLLAR: HAPPINESS (Альбом)
MORGENSHTERN
01:53
Ретро Рейв
MORGENSHTERN
02:47
Домой
Morgenshtern
02:52
Клип За 10 Лямов
MORGENSHTERN
01:24
Папин Танк
MORGENSHTERN
02:07
Мне пох
Клава Кока, MORGENSHTERN
02:38
Селяви
Morgenshtern
02:40
Чёрный Бумер
MORGENSHTERN
02:37
Айс (Без Мата)
MORGENSHTERN
02:06
Не раз убивало
Витя АК, MORGENSHTERN
02:53
12
Morgenshtern
03:00
Hublot
MORGENSHTERN
02:03
Слава, что ты сделал?
Morgenshtern
03:01
Pull Up
MORGENSHTERN
02:12
Bugatti
Arut, MORGENSHTERN
03:04
Домофон, чича
Morgenshtern
01:32
Красное вино
MORGENSHTERN
02:51
FAMILY
MORGENSHTERN, Yung Trappa
01:52
Дикий
MORGENSHTERN
01:22
Четыре украинки
Morgenshtern
02:02
Я пыль
MORGENSHTERN
01:48
Оно
MORGENSHTERN
01:37
Легендарная Пыль (весь альбом)
МОРГЕНШТЕРН
01:58
HUMMER
Morgenshtern, Shtern
01:53
Е! Банная
Morgenshtern
02:15
Я Не Знаю
Slava Marlow, Morgenshtern
02:44
Номер
Morgenshtern
01:57
Съел Деда
Morgenshtern
01:48
Пеннивайз
MORGENSHTERN
01:39
Ты Ослеп
MORGENSHTERN
02:05
No Mo Luv
MORGENSHTERN
02:18
Малышка
Шарлот, Morgenshtern
02:32
Последняя
Morgenshtern
03:01
Опа
Morgenshtern
01:59
Розовое Вино 2
Yung Trappa, MORGENSHTERN
03:36
Известным
The Limba, MORGENSHTERN
02:24
Пойдет
Morgenshtern
02:00
Поколение
MORGENSHTERN, GUF
03:41
Hermit
MORGENSHTERN
02:19
Мания
MORGENSHTERN
02:00
Я На Таблах
MORGENSHTERN
02:25
Можно Сфоткаться?
MORGENSHTERN
01:04
Последний Бит От Славы
MORGENSHTERN
01:17
СКОЛЬКО СТОИТ ЛЮБОВЬ
MORGENSHTERN, The Limba, NILETTO, Boombl4
03:34
Я УБИЛ МАРКА
MORGENSHTERN
03:42
Eeee
MORGENSHTERN
02:38
Double Cup
MORGENSHTERN, kizary
03:19
DALEKO
Morgenshtern, Aarne
02:28
TEASER
MORGENSHTERN
03:03
Весёлая песня (Без Мата)
Егор Крид, Моргенштерн
03:05
Слава Вернись (Interlude)
MORGENSHTERN
02:15
Когда Нас Отпустит
MORGENSHTERN
02:49
Искусство За 90900
MORGENSHTERN
00:40
B
MORGENSHTERN
03:01
5:00 AM
ЛСП, MORGENSHTERN
02:19
UGU
MORGENSHTERN
02:37
Грустно
Morgenshtern, Magic Man
02:58
Скит От Славы
MORGENSHTERN
01:03
Буду как MORGENSHTERN
Слава КПСС
02:55
Вставал Падал
MORGENSHTERN, ENTYPE
02:17
Быть с тобой
MORGENSHTERN
03:32
Скит Заблокирован Слив В Телеге
MORGENSHTERN
00:20
Скит От @vsbattlevideo
MORGENSHTERN
00:46
TATU
MORGENSHTERN
02:22
Pon Pon
Soda Luv, Morgenshtern
02:50
Цветы
Lida, MORGENSHTERN
02:56
Зеленоглазые Деффки
Morgenshtern, Лсп
03:25
BESTIE
MORGENSHTERN, The Limba
01:55
KATRINA
MORGENSHTERN
02:57
CCTV
MORGENSHTERN
02:34
Ночь, Такси, Заметки
MORGENSHTERN
02:48
Дор Блю
MORGENSHTERN, ЛСП
02:56
10 секунд тишины перед последним треком (skit)
MORGENSHTERN
00:10
Я понял (skit)
MORGENSHTERN
01:20
Вернуть Прошлое (skit)
MORGENSHTERN
00:25
Вписка
MORGENSHTERN
02:00